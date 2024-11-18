高人氣籃球評論節目《Inside the NBA》總算保住了，TNT的母公司華納兄弟探索（WBD）在NBA轉播權大戰失利，今年7月把NBA告上紐約州法庭。美媒ESPN證實，未來《Inside the NBA》將授權給ESPN和ABC繼續播出，做為NBA與華納兄弟和解案的部分條件。

《Inside the NBA》4位主持人巴克利（Charles Barkley）、俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）、肯尼史密斯（Kenny Smith）、EJ（Ernie Johnson）預計全數留下，歐尼爾會重簽新的合約，巴克利前年簽了10年2.1億美元合約。

TNT的轉播合約本來只剩下2024-25最後一季，所以巴克利放話準備退休，雖然TNT沒能搶回美國本土轉播權（被亞馬遜標走），最終華納兄弟探索在和解案拿到11年NBA海外版權。

NBA大幅調漲未來11年的轉播權利金，導致華納兄弟匹配不上，結果是迪士尼（ESPN、ABC）、NBC環球、亞馬遜獲得轉播權，NBA拿到合約總值11年770億美元（新台幣2.5兆）。