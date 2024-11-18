FEniX即將推出新專輯《赫茲》，昨（17日）舉辦「FEniX“同頻＂ Sync Up_ 2024 FAN CONCERT 」，除了帶來多首完整唱跳、首唱新歌〈有多愛〉，最令人難忘的，無非是FEniX特別準備了一系列女團Cover橋段，可說是成員MAX的大突破！接近尾聲時，感性的FEniX也公開寫給粉絲的親筆信，包括峻廷、浦洋、家齊、MAX都在唸信途中忍不住哽噎並掉下眼淚。

FEniX分享這半年都在籌備新專輯《赫茲》，關於新歌〈有多愛〉的首次演出，MAX先是笑說：「真的很不習慣穿高跟鞋跳舞！」承隆也分享：「跳完新歌覺得腳底板真的好痠！」他們接著分享在沖繩拍攝〈有多愛〉時，「差點回不來」的驚險故事。原來當時在無人島拍攝的他們，在回程時發現五個人只有四件救生衣，也因為漲潮，他們瞬間被困在狹小的範圍動彈不得，開玩笑表示是一段「歷劫歸來」的故事。

FEniX在演唱會上唱跳。（寬宏藝術X華納音樂提供）

除了一連串精彩唱跳，FEniX也準備不少與粉絲互動的環節，並邀請觀眾到台上一起同歡。不僅如此，他們也秘密策劃了一段彩蛋演出，特地排練了一段女團舞組曲，要趁見面會時獻給粉絲！演出前，家齊先是神秘表示：「等下千萬不能拿手機拍，大家這段畫面留在心裡就好！」MAX本人更補充：「如果等下看到有人拿手機，我會馬上停演！」一旁更補充這段演出真的說服了MAX好長一段時間。

FEniX在演唱會上唱跳。（寬宏藝術X華納音樂提供）

節目尾聲，FEniX不忘感謝促成這一切的所有人，其中最重要的就是一直支持著他們的粉絲，他們也親自寫下了手寫信，並藏在其中五席觀眾席中，雖然手寫信是送給其中五位觀眾，但所寫下的內容是獻給所有的粉絲們。感性的FEniX更紛紛在唸信的過程中就忍不住哽咽掉下眼淚，峻廷表示能加入FEniX是很大的幸福，甚至突然消失在台上，大家以為他去拿衛生紙結果其實蹲在側台哭。