第3屆世界12強棒球賽B組預賽最終日賽程，韓國隊團隊猛敲雙位數安打，其中金倒永個人包辦3安、一人貢獻4打點，以5比2擊敗澳洲隊，以3勝2敗、分組第3名作收，澳洲則是1勝4敗。

由於中華隊與日本隊在17日分別擊敗澳洲、古巴隊，台日提前鎖定4強門票，今天預賽最終日賽事已無關晉級，但仍要為面子而戰，韓國隊推出預賽首戰面對中華隊的高永表先發，他主投3.2局投出2次三振、沒有四壞保送，僅被敲1支安打無失分。

高永表退場後，韓國動用牛棚採取投手車輪戰，僅在5、6兩局被澳洲隊各追回1分，打線部分則是有雙位數安打演出，加上對方守備發生3次失誤，終場韓國就以3分差勝出。

韓國在前2屆12強都闖進冠軍戰，拿下首屆12強冠軍，今年韓國隊「換血」，以年清新秀為主體，表線不如預期也在韓國國內引發熱議，根據韓媒報導，總教練柳仲逸賽前受訪時提到，選手部分雖然已經有成長，但希望更上層樓。