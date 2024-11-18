世界12強棒球賽中華隊17日擊敗澳洲，今日則將與古巴交手。教育部體育署長鄭世忠說，台灣隊若打進前3名，每名球員將獲得700萬至300萬元的國光獎金。台北市長蔣萬安今也表示，再加碼10％獎金，北市選手若奪冠就會再多得到70萬獎勵金。

蔣萬安表示，既然中央會發放國光獎金，北市府也會將12強賽列為一級賽事，給予10％的加碼，因此北市選手若奪冠就會再多得到70萬獎勵金。

他也說，今晚對戰古巴，若民眾有推薦好的古巴三明治、古巴咖啡，歡迎至社群留言告訴他。