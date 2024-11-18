倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示：「我們結合在資通訊與自行車產業的技術優勢，致力於提供創新且智慧的騎行解決方案。繼屢獲國際獎項肯定的ebii智慧電輔車後，全新推出的Predator eNomad-R不僅在功能設計上注重實用性，更將騎行樂趣融入其中，讓更多人以輕鬆有趣的方式加入低碳健康的永續生活。」

Predator eNomad-R車身採用鋁合金特殊方形管車架設計，提供極高穩定性與耐用性。搭配20x4英吋胖胎 和高強度一體輪，有效提升防水性與耐用性，適應多樣化路況需求，讓騎行體驗更順暢。

動力配置方面，Predator eNomad-R內建 672Wh可拆卸鋰電池，單次充電最長續航達75公里，搭配五段電力輔助及SHIMANO九段變速系統，增添騎行樂趣。同時，透過整合的 Acer eMobility應用程式，用戶可檢視車況、調整輔助模式，並追蹤騎行數據，全面提升智慧化使用體驗。

Predator eNomad-R即日起至12月16日開放預購，消費者可前往合作經銷商現場體驗並預約。