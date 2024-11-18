力領前三季營收為新台幣22.45億元，年增15.49%；營業毛利為9.18億元，年增33.44%，毛利率達40.9%。稅後淨利為新台幣4.75億元，年增51.03%，每股盈餘（EPS）達12.48元，年增46.65%。

力領專注於客製化與差異化的驅動IC設計，致力於以最佳方案滿足各類客戶需求。公司研發團隊深耕技術多年，累積多項專利，並積極開發如RGBW、3-by-1及Triple Gate等符合市場需求的技術方案，成功推動顯示面板的多樣化應用。同時，透過與晶圓代工和封裝廠的緊密合作，力領在製程技術、品質良率及交貨速度上擁有優勢，使產品得以穩定生產並如期交付。

隨著全球智慧座艙需求攀升，車用顯示器成為推動力領成長的主要動力之一。根據Omdia的市場數據，隨著5G與車聯網技術的發展，全球車用顯示器市場預計快速增長，至2030年出貨量有望突破2.5億片。力領聚焦智慧座艙的顯示器驅動晶片，針對智慧化與個人化的用戶需求，提供視覺、聽覺及娛樂互動等功能，致力於為車用顯示器打造沉浸式體驗。

此外，力領的車用產品通過AEC-Q100車用可靠度測試，並符合IATF16949汽車供應鏈品質管理規範，長期受到面板廠、Tier 1廠及整車廠的採用，強化了與歐美、日韓及中系車廠的合作關係。根據工研院產科國際所的預估，車用面板市場於2026年將達百億美元，並將持續保持8.1%的年複合成長率，市場潛力相當值得期待。