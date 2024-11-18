一名女子昨到台北市萬華區的華西街，品嘗必比登推介排隊名店「小王煮瓜」用餐，她見內用筷桶的筷子殘留衛生紙、肉末，讓她直呼噁心，將其PO上網引起網友關注，台北市衛生局今也派員前往稽查，結果出爐。

原PO昨（17）日於Threads指出，點完餐準備拿筷子用餐，拿了第一支筷子見上殘留乾掉的衛生紙，再換一支發現上面有肉末，驚呼可怕。店員送餐給時，她告知筷子不乾淨，店員裝作沒聽到離開，讓她傻眼。

原PO將筷子的情況拍下來，店員看到她在拍，把整桶筷子拿走，「這間店還得過米其林必比登推介，實在讓人傻眼，愈想愈噁心」。她將其PO上網後，引發網友關注。

北市衛生局今上門稽查門店衛生環境。（圖／北市衛生局提供）

必比登名店被衛生局揪出冰箱內食材未覆蓋。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局今（18）日也派員前往稽查，現場桌面筷桶內的筷子未查獲異物，另針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行查核，查有垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材及員工飲料混合放置，及未設置員工物品專區等衛生缺失事項，已責令於周四（21日）前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條第1項，依同法44條處6萬到2億元罰鍰。