南韓美女氣象主播金娜靜（김나정）外型姣好、身材火辣，IG有24萬粉絲。豈料她最近遊菲律賓期間，捲入吸毒風波，向警方求助。返回韓國後，金娜靜委任律師今（18日）發聲明表示，她在菲律賓遭歹徒蒙眼、綁住雙手並強制餵毒品，有影片為證。

金娜靜本月12日突PO動態自爆吸毒，稱搭上飛機可能會死掉等，向駐菲律賓的韓國大使館求助。金娜靜返韓後，被驗出安非他命陽性，她認了染毒，目前正在配合調查。

金娜靜曾PO動態自爆吸毒。（IG@violetsugarbaby）

今（18日）金娜靜發出律師聲明，內容中提起金娜靜因工作而入境菲律賓，遇到自稱95年出生的年輕商人A先生。對方稱會積極地協助金娜靜的事業，想不到在某次聚會，金娜靜喝醉後，A先生突然強制綁住她的手並蒙眼，再利用罐裝物強制讓她吸入不明氣體。

A先生對金娜靜綁手、餵毒，並錄下犯案過程。（IG@violetsugarbaby）

不僅如此，A先生還用金娜靜的手機錄下犯案過程。律師研判，A先生可能是避免用自己的手機錄影會出問題，才拿金娜靜的手機拍攝，並透過雲端把影片傳到自己的手機，方便繼續恐嚇金娜靜。律師表示，影片裡可以證明金娜靜當時確實遭綁手、蒙眼，無法反抗。

聲明中也提起，A先生曾拿出槍恐嚇金娜靜，要求不准說出他的身分，所以金娜靜不敢把所有證據交給警方。警方調查過程中發現，A先生曾犯下多起刑事案件，目前通緝中。針對這幾天的質疑聲，律師強調金娜靜是受害者，只有在這一次事件中被迫吸毒，呼籲外界克制猜測性的言論，並給予她支持與應援。

金娜靜發律師聲明。（IG@violetsugarbaby）

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