科學家指出，印度這種霾害（smog）是煙結合霧的有毒混合物，每年冬天都可看得到，因為冷空氣會把周邊部分因非法亂燒，所產生的灰塵、排放物以及煙霧等有害氣體凝聚在一齊。

以德里為例，能見度雖大幅度降到只有100公尺，但當地的飛機以及火車還是繼續運作，誤點狀況頻傳。印度政府的空汙部表示，首都地區24小時空氣汙染指數（AQI）高達484，已比嚴重還要更加嚴重（severe plus）的等級，是2024年以來最高。

全球環保團體綠色和平（Greenpeace）指出，漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀汙染物質叫做懸浮微粒（PM），若這些微粒的直徑小於或等於 2.5微米（μm），就稱為PM2.5，中文是細懸浮微粒。

空汙專家表示，新德里的PM2.5空汙程度，已超過世界衛生組織（WHO）建議標準的130.9倍。因為每個國家對AQI的計算方式不一樣，故指標分數也不盡相同。

印度官方天氣預報部門SAFAR解釋，新德里40%的空汙都是農場在收割稻米後，為了理地故焚燒剩下的稻殼所造成的。印度的衛星系統光是在17日一天就發現有1,334亂焚燒事件，是過去4天以來最多的一天。

空汙極其嚴重下，德里當局以氣候不佳以及空氣不流通為理由，要求當地所有學校把課程轉成線上教學，並加強限制工地作業與車輛通行。空氣品質很差之下，當地許多建築物幾乎都看不見，其中包括新德里的地標印度門（India Gate）。