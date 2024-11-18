花蓮縣響應國家淨零減碳政策，推動機車排氣定檢E化手機簡訊通知服務，明年1月起將不再寄發紙本定檢明信片，而是全面啟動電子化通知，提醒鄉親盡快到「花蓮縣機車排氣定期檢驗E化通知」網站登錄機車車牌及手機號碼，不漏掉每年定檢的簡訊提醒。

環保局指出，過往以明信片寄發方式通知機車定期檢驗，常因機車車主多年未更新車籍地址，沒辦法收到通知或是誤認強制險通知單等原因，造成逾期未檢驗而受罰的情形。

花蓮縣明年1月起不再寄發機車排氣定檢紙本通知，全面改由手機簡訊通知，提醒鄉親盡快上網登錄機車車牌與手機號碼。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

環保局表示，現今人手一機，加入手機簡訊通知，能讓車主快速且有效收到機車定期檢驗訊息，提醒尚未登錄的機車車主，儘速到「花蓮縣機車排氣定期檢驗E化通知」網站登錄，並加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，避免錯過接收定檢通知資訊。

縣長徐榛蔚表示，為維護空氣品質，請車主務必在每年機車定檢期間完成檢驗，養成車輛定期保養觀念及同步掌握自身車輛現況，減少車輛臨時或緊急事故發生，且只要民眾設籍花蓮縣的機車，就符合登錄資格，可透過智慧型手機或平板裝置進入網頁，依循系統提示要件完成申請，不只比明信片更環保，也避免車主因搬家、住在外地等因素，漏接定檢提醒。

環保局表示，凡出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動到機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢，若逾期未定檢，可依《空氣污染防制法》裁處500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而未改善完成的人，將移送監理機關逕行註銷牌照。