傳出國民黨內對《財劃法》內部意見不同，除原本黨團版本外，還另有智庫版本，且雙北市長都沒看過。台北市長蔣萬安18日表示，對於細部版本內容目前沒有說很清楚，但北市府都還是充分的反應立場和意見，盼把餅做大，有更多專業、理性的溝通與討論。
蔣萬安坦言，對於細部版本內容目前沒有說很清楚，但北市府都還是充分的反應立場和意見。
蔣萬安強調，《財劃法》已近25年沒有修法，確實應該檢討修正，把餅做大、擴大釋出給地方政府財源的規模，減輕地方政府財政負擔和壓力，希望能夠納入包括維持盈利事業營業額的指標權重，從目前50％增加到60％，也能以此激勵地方政府創造更多財政收入，盼能夠有更多專業、理性的溝通與討論。
另，台北上海雙城論壇卡關，台北市預估在11、12月舉辦。蔣萬安說，都持續在溝通，秉持對等、尊嚴、善意和互惠的原則，希望能夠讓雙城論壇繼續辦下去。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。