傳出國民黨內對《財劃法》內部意見不同，除原本黨團版本外，還另有智庫版本，且雙北市長都沒看過。台北市長蔣萬安18日表示，對於細部版本內容目前沒有說很清楚，但北市府都還是充分的反應立場和意見，盼把餅做大，有更多專業、理性的溝通與討論。

蔣萬安坦言，對於細部版本內容目前沒有說很清楚，但北市府都還是充分的反應立場和意見。

蔣萬安強調，《財劃法》已近25年沒有修法，確實應該檢討修正，把餅做大、擴大釋出給地方政府財源的規模，減輕地方政府財政負擔和壓力，希望能夠納入包括維持盈利事業營業額的指標權重，從目前50％增加到60％，也能以此激勵地方政府創造更多財政收入，盼能夠有更多專業、理性的溝通與討論。

另，台北上海雙城論壇卡關，台北市預估在11、12月舉辦。蔣萬安說，都持續在溝通，秉持對等、尊嚴、善意和互惠的原則，希望能夠讓雙城論壇繼續辦下去。