台電為台積電在寶山擴廠的用電需求，正尋找設置超高壓鐵塔的用地，縣議員邱坤桶18日在總質詢時要求縣府不能「助紂為虐」，指未來竹科三期開發，用水會出問題，中央很可能興建寶三水庫，要求比照寶二徵收到稜線，竹科回饋金也應增加。

邱坤桶指寶山水庫徵收到滿水位以上1公尺，30多年來造成民眾陳情不斷，字字血淚，完全沒有回饋金，寶二水庫每年給400萬元回饋金，是寶山、北埔和峨眉3鄉每3年拿1次，寶山單處理道路維護每年就要3千多萬元，在台積電寶山擴廠130多公頃，竹科管理局回饋金還是「萬年不變！」

邱坤桶說，寶山鄉親支持國家重大建設，但權益不能白白被犧牲，未來竹科三期開發，用水將會不足，北區水資源局已在調查興建寶三水庫，若要徵收土地必須比照寶二徵收到稜線，不能出問題都要地方扛責。

縣長楊文科說，寶山水庫是由水公司興建，造成民怨，已請地政處邀集縣籍2位立委與中央溝通，希望能獲得中央圓滿答覆。行政處長周秋堯指園區回饋金新竹縣每年3780萬元，要求提高但科管局稱作業基金要使用在其他園區開發使用。

邱坤桶說，台積電擴廠用地規畫超高壓變電所，當時稱不會新增電塔，寶山現已有5條超高壓電塔，應在原有線路擴充或整併，但台電現要增加1條345kV超高壓電塔及架設電線，積極找用地設置，引發鄉民不滿，縣府相關單位不能「助紂為虐」！

產發處長陳偉志表示，經濟部能源處責成台電依權責研擬相關方案，積極做好敦親睦鄰及溝通協調工作。工務處長戴志君則表示，將依相關法規，對興辦事業計畫、路線與周邊道路建設是否衝突，進行嚴格審視。

邱坤桶指台積電在寶山擴廠衍生交通問題，地方傳出縣府規畫的國3寶山第二交流道和竹東二重交流道，因距離近會整併？楊文科指兩交流道沒有競合問題，交旅處正辦理可行性評估。