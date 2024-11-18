全台最大規模ETF國泰永續高股息(00878)今(18)除息，盤中市價來到22.16元引發股民蜂擁而入，中午接近12點半交易張數已經來到16萬張，為台股成交量冠軍。觀察上周00878受益人數周增3.7萬人，總受益人數突破150萬人，拿下雙料冠軍。

從集保中心統計數據來看，前5大高股息ETF上周有2檔人數增加，其中00878增加人數最多達3.7萬人，元大高股息(0056)增加1萬人，而群益台灣精選高息(00919)增加5900餘人；其餘復華台灣科技優息(00929)和元大台灣價值高息(00940)都呈現受益人減少狀況，分別減少1300、5800餘人。

ETF專家指出，累計受益人數前5大的台股ETF排名沒有變動，00878來到150萬3641人、0056為121萬5423人、00919為102萬5491人，以及00929來到92萬9816人，00940則為88萬832人，5檔合計555.5萬人，在台股ETF市場中各佔山頭。

其中00878不只受益人穩坐第1名，上周規模增長113.1億元，也是市場周增冠軍；近一周成交均量高達21.9萬張，傲視群雄外，其他在零股交易、官股券商買超全都由00878包辦第一名。

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