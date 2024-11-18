無代理主席！「柯文哲主席」請假延長3個月 民眾黨中央委員一致通過 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲8月29日宣布請假黨主席職務3個月，假單即將於月底到期。民眾黨今（18日）召開中央委員會討論柯文哲延長請假事宜。民眾黨中央緊急應變小組召集人、林富男宣布，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月至明年2月28日。

民眾黨下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央緊急應變小組召集人黃國昌、林富男、中評會主委李偉華，中央委員李國璋及立委吳春城、陳昭姿出席會後記者會。

中央委員張凱鈞、江和樹、李國璋共同提案，柯文哲遭遇不公正政治追殺，提請中央委員會通過柯文哲繼續請假3個月，至2025年2月28日。

對於投票結果，林富男表示，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月至明年2月28日。另提案也由14委員舉手贊成，一致通過，由危機處理小組3位共同召集人處理黨內一切政務。

至於為何為未無限期延長柯文哲，林富男說，民眾黨有制度的政黨，柯文哲請假再三個月，三個月後的事情不需要提前揣測，希望賴清德政府不要繼續透過政治手段羈押柯文哲，趕快釋放柯文哲，全世界都在看賴清德政府到底要押柯文哲押多久。

對於柯文哲的意願為何，林坦言，柯文哲被政治迫害，被羈押禁見禁止通信，無法取得柯文哲的看法，但本黨最高權力機構是中央委員會，全體中央委員會除了柯文哲請假以外，全部14位中央委員都出席，一致通過柯文哲繼續請假3個月，會把中央委員會最高權力機構決定的事項與結論，委請律師轉給柯文哲。

林富男說，全體黨員同志與小草，都在等待柯文哲歸來，繼續領導民眾黨，「民眾黨沒有代理主席問題」，現在由三位共同召集人代行職務，也不會有多頭馬車。

林富男表示，他與黃國昌、李偉華團結一致，從來沒有意見相左過，中央委員會如常的每周三運作，呼籲非黨內同仁、外界經常胡亂放話、胡說八道的人，不要對本黨見縫插針，「我們的團結堅若磐石」。

對於柯文哲被請假，是否有改選主席聲音？黃國昌表示，會議代理主持人林富男已非常明確說明，柯文哲遭到賴清德政府關押，在土城看守所，全體中央委員提請，一致通過柯文哲繼續請假3個月，這是全體委員一致決定。

黃國昌強調，外界所有見縫插針的行為請適可而止，目前全黨上下團結一致，黨務正常繼續運作，也要正式跟賴清德政府呼籲，早日釋放柯文哲。