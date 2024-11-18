三立美女主播李文儀，外型甜美加上專業播報，累積一票死忠粉絲力挺，臉書粉專就多達7.8萬人追蹤。常在社群分享日常生活的她，昨(17日)發文透露經營多年的粉專無預警消失，好在消失3小時後失而復得，讓她記取教訓表示：「真的要認真想想替代方案了」。

台灣多位名人的臉書粉專，日前無預警遭到下架，受害者包括吳淡如、張曼娟等人。沒想到事件持續延燒，連知名主播李文儀的粉專都搭上這波「消失潮」，讓她不禁發文感嘆：「前兩天的財經粉專消失潮，沒想到我也趕上了。」接著指出是好心人告知才得知此事，詢問友人後發現竟完全搜尋不到，讓她當下急得像無頭蒼蠅般，不知道該如何是好。

李文儀表示上網尋找解決方案時，意外發現原來自己並非唯一受害者，更以「哀鴻遍野」來形容當時臉書上的慘況。不過好在數位發展部動作相當快，連夜與臉書聯絡協調後，不僅多數粉專已經恢復正常，自己的粉專也失而復得。歷經這3小時驚魂記後，李文儀強調得開始認真想替代方案，接著呼籲所有人：「最近一堆假冒粉專出現，請一定要認明有藍勾勾，才是正牌粉專喔」。

對此，粉絲也給予回應：「無論粉專是否存在，支持你的心意永遠不會變」、「最近假冒帳號的人也太多了吧」、「失而復得，就像這兩天中華隊的心情」、「最近很常發生這種案例要小心」。