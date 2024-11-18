鄭貞茂表示，上一次川普執政的時候，黃金價格是上漲的，他第一任2016年的時候黃金的價格是每盎司1275美金，到2020年的時候上升到1871美金，大概漲了六百塊美元；那現在目前黃金的價格，今年一度有逼近到2800~2900美元，現在回跌到2590美元。大家一般認為說，黃金的價格是根據美金的相對強弱勢，所以一旦美元呈現強勢，市場對黃金的偏好就不會這麼強。

至於虛擬貨幣，鄭貞茂表示，要先強調，虛擬貨幣是高風險的。我並沒有要去提倡，叫大家去買虛擬貨幣，我只是從市場的分析，虛擬貨幣因為它的稀少性，又加上川普的支持，所以未來幾年，虛擬貨幣被看好的程度應該是比黃金更高。最近，我覺得川普政府都在做置入性行銷，川普宣布成立「政府效率部」，由馬斯克和企業家 （Vivek Ramaswamy）領導，為其政府鋪平道路。而這個「政府效率部」英文縮寫 DOGE，與加密貨幣狗狗幣撞名。