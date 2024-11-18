川普當選美國總統推升美元走強，上周一度突破107價位，創下近兩年來高點，導致亞幣貶值，但前立委郭正亮卻認為，川普上台後一定會讓亞幣升值。

郭正亮在《盧秀芳辣晚報》節目中指出，預期川普明年1月上任後為增加美國競爭力，以及降低美債的負債，他一定會讓美元貶值，並要求亞幣升值。

郭正亮認為，川普上任前市場預期他會減稅，因此帶動美元走強，但川普正式上任後，他一定會讓亞幣貶值，因為許多國家貿易順差太大。

「川普可能會以指控匯率操縱國的方式，強迫對美國貿易順差名單上國家貨幣升值」，其中亞洲國家方面，郭正亮預期日本、韓國、台灣會最先低頭，至於大陸則會有一定程度的抗拒，以避免傷害出口貿易。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，川普不滿美國貿易赤字上升，將要求對手國改善，由於台灣對美國的出口以及順差都在增加，台灣處境如何備受關注。