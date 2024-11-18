高雄市新興區今天（18日）清晨發生一名男子暴走，持空花瓶隨機尋找對象攻擊，據了解攻擊的38歲鄭男為保險業務員，疑似家庭陷入經濟危機，前晚與母親為房屋買賣問題發生口角，疑似因此壓力無處宣洩傷人犯下大錯。

據了解，鄭男為保險業務員，平時工作狀況正常收入穩定，但疑似家中經濟陷入困難，母親於案發前晚，與同住的鄭男、鄭男弟弟討論房屋出售問題，引起鄭男強烈反彈引發爭吵。

疑似家中困境讓鄭男情緒不穩無處宣洩，於18日清晨5點40分，在道路邊撿拾空花盆，衝進林森一路一處社區大樓，攻擊2名大樓保全，再前往超商攻擊超商店員，更到檳榔攤攻擊檳榔西施，分別造成3男1女臉部、頭部受傷送醫。

隨後又到六合一路向一名婦人索取麵包、鑰匙等物遭拒後逃逸，所幸婦人沒有遭受攻擊。據了解，鄭男並非無業男子，但攻擊、索討行為已明顯有情緒異常狀況，事件發生後，由傷勢較輕的超商員工向警方報案。

警方到場後發現鄭男仍情緒激動，派出優勢警力持辣椒水將其壓制後，先行強制就醫治療，並依依傷害、強制等罪偵辦。

警方表示，目前鄭男仍於醫院治療中，具體犯案原因有待狀況穩定後，經筆錄後釐清，提醒民眾遭遇可疑人事物可以盡速通報警方處理，維護安全。

★未經判決確定，應推定為無罪。