台南市善化區這幾年在南科帶動下，房市發展蓬勃，不過近期有一件總價值超過3億元的建案，因2年前挖到遺址，引發建商和住戶之間的糾紛，近日建商以此為由提出解約，讓20戶住戶不滿，痛批建商「不厚道」。18日協調會上，建商允諾會聘請考古專家團隊開挖遺址，前提是市府文資處應加速審核作業，住戶也得同意簽訂「落日條款」，但不少住戶仍有異議，將擇期再開協調會。

住戶向議員民代陳情，18日與建商在善化區公所開協調會。（張毓翎攝）

吳姓建商2019年在善化區進學路旁推出一件集村農舍別墅社區預售案，全案規畫20戶，總基地面積約1987坪，每戶地坪90至99坪，地上3層樓，開價總價1888萬元起跳，迅速吸引買家上門，2020年即完成銷售；孰料，2022年底開挖基地時，竟然挖到遺址，使得開發時程遭到延宕至今。

近日，建商拒絕履行合約興建，並要求與20戶住戶解約，雙方為此槓上，住戶們不滿建商已向每戶住戶預收500萬至700萬元不等的款項，卻突然要解約，他們當初買房時未被告知可能有遺址問題，這段期間錯過了好幾個投資案，沒想到最後換來一場空，「很不甘心」，希望政府能捍衛他們的權益。

吳姓建商（右二、白色衣服者）到場說明整個事發經過和立場。（張毓翎攝）

副議長林志展、議員李文俊和周嘉韋18日邀住戶、建商、市府文資處到善化區公所開協調會；吳姓建商強調，「不是不蓋，而是不能蓋」，此建案因在法令認定的疑似古蹟區，建照送審前須試掘探勘，不料「竟然中了」，後續依規定通報文資處，過程中沒有花住戶任何一毛錢，都是自掏腰包聘請考古人員，已投入近2000萬元。

吳姓建商還說，如果要原地興建，必須做遺址搶救作業，最快6個月，最慢9個月，經文資處確認挖掘完成並同意後才能開發，萬一不幸挖到大型遺址或古聚落，作業時間恐怕要拖更久，2到3年都有可能，他的損失要由誰負責？

吳姓建商要求與住戶簽訂「落日條款」，如果沒辦法在期限內完成相關作業就解約，不過有的住戶認為建商可能會耍詐，不同意要求，最後雙方仍是爭執不下，擬針對新增簽訂內容，再開協調會達成共識。