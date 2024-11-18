12強中華隊18日將於台北大巨蛋大戰古巴，而日前幾場比賽有吸引許多國內外球迷觀賽。台北市長蔣萬安，東區商圈生意提高3成至4成，預期未來不論體育賽事或非體育賽事，將可延伸到東區商圈，甚至鄰近松菸、國父紀念館周邊。

蔣萬安表示，東區商圈生意提高3成至4成，不管是先前中職比賽、讀賣巨人邀請賽或國慶晚會當天，大巨蛋周邊的人流就增加3成，東區商圈營業額也增加近4成。

他說，可以預期未來不論體育賽事或非體育賽事包含晚會、演唱會等，將可延伸到東區商圈，甚至鄰近松菸、國父紀念館周邊，帶來更多的商機、人流和產業發展。

至於遠雄也和中職討論，除例假日外，平日也可以開打球賽。蔣萬安指出，樂見大巨蛋能夠舉辦更多的棒球賽事，也希望遠雄和中職討論順暢，只要合乎法規，北市府都願意給予全力協助，也期待未來可以邀請國外職棒賽事，並已有在規劃開幕戰或例行賽等。

另，大巨蛋仍持續發生漏水，遠雄為此也已花費4000多萬。蔣萬安強調，面對問題、解決問題，就像副市長李四川所說，抓漏是非常困難的工程，市府立場就是依契約要求遠雄改善，沒有改善完成則依約開罰。