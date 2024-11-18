「綜藝大哥」徐乃麟18日出席食品代言活動，這是他今年的第三個代言，讓他進帳上百萬的代言費，樂不可支。他過去曾因為在《天才衝衝衝》飆罵唐從聖，影片發酵後，被網友酸「輸不起」，他道歉後接著註冊商標，推出拌麵吸引話題。不料，他今出席活動坦言「輸不起」已經停業，原因是市場競爭激烈，他見好就收。

徐乃麟的「輸不起」乾拌麵大約賣了3年左右，疫情後就面臨市場萎縮的變化，之後就沒有做了。他表示，就連A-Lin、蕭敬騰的拌麵品牌也都收攤了，「我們第一年就回本了，後來慢慢就很淡，而且品牌太多，太多人做」。也因為第一年就賺錢，所以沒有太大的虧損；而他接下來也將再度跟代言品牌合作推新品品牌「米Chi麟」，預計投入7位數資金搶攻湯泡飯市場。雖然「輸不起」已結束，不過老婆的麵包店裡賣的「酥的起」千層酥銷量超好，給員工的年終獎金不會少。

徐乃麟18日出席米大師代言活動。（米大師提供）

此外，徐乃麟表示好友胡瓜今年會到華視錄主持過年特別節目，他自己不參與，原因是當時人在美國，要去找小兒子度過3周的新年假期。小兒子原本今年9月要辦婚禮，徐乃麟表示因媳婦的家人身體不適延期，預計明年9月、10月再辦。他也鼓勵子女們增產報國，女兒一直積極準備懷第2胎，大兒子徐新洋也跟俄羅斯辣妻積極做人中，希望可以生個馬寶寶。