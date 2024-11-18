從事瑜珈教學近20年的蔡易玲（Vajro）在2020年全球爆發疫情後展開線上瑜珈教學，最近她感念1名90多歲持續過瑜珈生活的阿嬤，開辦「70＋瑜珈」發心要讓有緣的老寶貝們也能享受在家練習瑜珈的便利性，除了呼吸、伸展筋骨外，也融入黃帝內經季節養生的知識。

瑜珈老師蔡易玲（Vajro）為讓有緣的老寶貝們也能享受在家練習瑜珈的便利性，開辦線上「70＋瑜珈」。（馮惠宜攝）

「70歲是人生第二個青春期」，隨著超高齡社會來臨，台灣獨居長者愈來愈多，有一回在學生提及關懷獨居友人時，蔡易玲發心「挑戰『高齡者』瑜珈教學」，並且發下豪語，70歲以上長者免費，即知即行的她，也在2024年最後1個月要兌現自己的承諾，她強調，「70歲像冬日升起的暖陽，充滿嶄新的能量。」

許多人誤以為瑜珈就是身體凹來凹去，老骨頭們怎麼可能這樣操？但蔡易玲的瑜珈課很不一樣，融合呼吸法、經絡伸展、季節養生、靜心冥想，依循四季生養之道，有時也加入平甩功、八段錦，她認為瑜珈是一條走向身心整合的路，是一種從容自在的生活態度。

瑜珈老師蔡易玲（Vajro）認為瑜珈是一條走向身心整合的路。（馮惠宜攝）

蔡易玲師承聖達瑪學院創辦人聖塔達瑪，其恩師的阿嬤活到90多歲仍然每天都做2小時瑜珈，即使臨終臥床，有空就練呼吸靜心，「學瑜珈並沒有任何限制，任何年紀都是最佳的黃金狀態」，阿嬤就是最好的榜樣，她希望自己把這份精神傳揚下去，讓更多長者感受到瑜珈生活的美好。

這次首度開「70＋瑜珈」，蔡易玲80多歲的父母率先響應，但因為長者仍存在數位落差，她動員姐姐協助爸媽熟練線上會議軟體操作，也鼓勵其他學生邀請老寶貝們加入，順便成為好助伴，協助長者跨越手機或電腦操作門檻，共同樂齡成長。