彰化桂冠精品旅館每間房間都種有天然植栽，房內植栽最高的有9米之高，是一間會自動呼吸的旅館。(彰化桂冠精品旅館提供)

彰化桂冠精品旅館表示：「我們永遠以新開幕旅館的態度，給入住旅客最新、最好、最佳的設備及服務。」獲獎無數的彰化桂冠精品旅館，創建時即聘請六位國內外頂尖設計師，為每個房間做不同主題的規劃設計，並特別將陽光、空氣、水、植物等元素納入整體規劃中，躺在該旅館總統套房級的名床上，享受到的尊榮與舒適，是無可取代的。

彰化桂冠精品旅館23種不同房型各有主題、特色。(彰化桂冠精品旅館提供)

彰化桂冠精品旅館最為旅客讚賞及稱道的是「會呼吸的房間」。在23間各有主題、各有特色的不同房型中，唯一不變的是「每間房內均有綠色植栽」。在不同房型內高達6米至13米的天井中，有些植栽高度甚至將近3層樓高，房內綠意環繞、彷彿置身大自然的視覺震撼及享受，堪稱為該旅館最為客人讚賞的感官及心靈風景之一。此外，在隱密而透光的天井上方，均設計有通氣窗，藉由氣體冷降熱升的原理，讓新鮮空氣不斷轉換進入房內，成為「會呼吸的房間」。

彰化桂冠超過半數的房型配備超微細氣泡浴(美膚牛奶浴)可深層潔淨毛細孔，除去全身老舊角質。(彰化桂冠精品旅館提供)

全國首創浴缸逆流沖洗設備，使用前先排除浴缸管線積水，確保浴缸進水潔淨。(彰化桂冠精品旅館提供)

彰化桂冠更追求多方面的創新，例如在浴室地板下埋裝熱水管，住宿者冬天赤腳走路也不會感覺冰冷，眾多設備讓人感受到「足感心」，超越客人的期望。除此之外，該旅館還有許多無微不至的貼心設計。入住彰化桂冠，將是旅程中最美好的回憶。

彰化桂冠精品旅館地址：彰化市彰水路31號，電話：04-7623388，網址：https://www.chkkm.com.tw。