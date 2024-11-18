證交所指出，定期定額人數分布來看，主要集中21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲占比達26.94％和31歲至40歲占比26.09％的投資人數最多，共計占總定期定額人數超過5成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，並能提早開始進行長期的投資規畫。

投資金額的分布來看，其中41歲至50歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的27.35％，其次是31歲至40歲族群，占總投資額的23.67％，而51歲至60歲中年族群投資金額占比第三，達20.41％，20歲以下的投資人雖然投資金額僅占4.18％，投資金額相對較小，但投資人數占比達8.54％。

股票部分，今年1月及10月之前三大交易標的相同，其中10月前三大標的交易戶數總計為151,131戶，較1月121,751戶，成長約24.13％，亦發現定期定額台積電之總交易戶數顯著上升，由1月59,765戶上升至10月88,970戶，成長近5成。

ETF部分，今年1月與10月前三大交易標的亦相同，其中10月前三大交易標的交易戶數總計為834,817戶，較1月672,169戶，成長約24.20％。

以標的種類而言，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，ETF的部分則偏好市值型ETF以及配息型ETF；另以投資人定期定額ETF及股票的金額比例而言，ETF約為81％，股票約為19％。