關西鎮「2024鹹菜甕客家藝文表演暨農特產品展售會活動」，23、24日將在關西東安古橋旁臨時停車場熱鬧登場，縣長楊文科、關西鎮長陳光彩及關西鎮促進產業文化發展協會榮譽理事長劉文禎等人，18日在縣府宣傳，歡迎遊客到關西來趟輕旅行，欣賞古早傳統技藝及客家自然風情。

楊文科表示，關西鎮有四寶，咖啡、蘿蔔、仙草及鹹菜，關西是道地客家料理的原鄉，要吃客家菜就要到關西，大菜也就是芥菜，會做成鹹菜、鹹菜乾及福菜，是非常好的料理食材，歡迎大家23、24日來東安古橋親自體驗古早時期農村生活的辛苦與快樂，透過踩鹹菜製作過程及參與其他活動，回憶兒時的樂趣，認識客家文化。

劉文禎表示，關西因在地客家人擅長製作「鹹菜」，舊名為「鹹菜甕」，直到日據時因鹹菜與日語「關西」諧音，乃再改名為關西，目前關西鎮所生產的鹹菜量，幾乎是冠全台，鹹菜可變化成各種菜餚，如鹹菜豬肚、鹹菜鴨、客家菜包等，也傳承早年客家人的勤奮、努力與刻苦的精神。

縣議員徐瑜新說，關西種植的翠綠芥菜是做鹹菜的最好材料，鹹菜要好吃就要依照古法，用鹽巴醃製後經過腳踩，破壞芥菜的表皮，去除苦澀的味道，再放進甕裡醃漬、發酵，鹹菜才會酸甘爽口。

關西鎮長陳光彩歡迎大家來踩鹹菜，24日早上有搗麻糬吃粢粑的活動，現場有農特產品販售、社團活力四射的表演及免費的客家鹹菜肉片湯可享用，民眾也可安排小旅行，順道參觀關西鎮的客家古蹟及文物，關西太和宮、天主堂、潮音寺四面佛、東安古橋、鄭家祠、舊關西分駐所等景點，了解關西之美。