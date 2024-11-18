台東縣文健站普遍設置於社區活動中心或部落聚會所等公共空間，無廚房可用已是通病。縣議員楊秋珍今（18）日質詢時指出，成功鎮重安文健站承租私人空間作為廚房，每月租金3000元，壓縮餐食費，長輩「吃得差」，要求縣府予以協助。

台東縣核定106站文健站，開站104站維持正常營運，每日提供近4000位原住民族長者生理量測、延緩失能活動及營養餐食服務。今年起，原民會加碼每位長者餐食費自50元提高至60元，但部分站點卻是「看得到吃不到」。

台東縣議員楊秋珍指出，重安文健站以活動中心為據點，缺乏廚房空間，須額外承租私人空間備餐，並由業務費支應每月3000元租金，換算下來，每位長者餐食費減少10元，試問「能吃得好嗎？」。

重安文健站計畫負責人楊品楹表示，目前租用廚工家的廚房煮食，主要以業務費中的講師費及材料費支應，盡量維持定額餐食費，但難敵無價高漲，加上廚房距離站點約百公尺，雨天送餐不便。

重安文健站緊鄰博愛國小，楊秋珍要求台東縣政府原民處協調校方釋出空地放置貨櫃屋，供文健站作為簡易廚房，省去租金，保障課程、餐食品質。

原民處原住民社福科長楊幸錦回應，將與成功鎮公所、博愛國小協商，如若順利取得用地，便可爭取原民會前瞻文健站友善空間整建計畫補助，建置專屬廚房，其餘站點亦可循此模式。

另外，楊幸錦提到，台東縣政府創全國之先，每月補助5000元予各文健站聘用專職廚工，減輕營運負擔，以重安文健站服務級距而言，每年業務費約75萬元，涵蓋水電、交通、餐食等所需營運支出，尚屬寬裕。