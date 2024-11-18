日本女團「AKB48」前成員小嶋陽菜，日前推出寫真集引發高度關注，前凸後翹完美身材被粉絲譽為「日本第一美胸」。不過上月她出席寫真活動，在東京澀谷意外遭一名男子「背後強抱」撲倒在地，該男子遭警方逮捕，還自稱「來自台灣的留學生」，今（18）被日媒踢爆，嫌犯身分為大陸籍留學生。

10月28日小嶋陽菜出席寫真書簽售活動，結束後晚間在人潮眾多的東京澀谷街頭，被一名躲在角落的男子從背後突擊熊抱並將她撲倒。一旁人員迅速將人壓制，最終警方到場以現行犯將其逮捕。這名男子事後自稱台灣人，是來日本的語言學習留學生。

「日本第一美胸」小嶋陽菜遭痴漢從後方強行環抱，男子自稱台灣留學生被警戳破。（圖／翻攝自小嶋陽菜IG、翻攝自NTV NEWS24）

不過，據《日本電視台NEWS》報導，警方在調查相關人士後透露，該42歲涉案男子名叫趙雷（譯名），自今年8月左右起，就曾多次在小嶋陽菜活動場地埋伏騷擾，讓經紀公司也相當困擾。

日媒報導指出，該男子被逮捕後，認罪供稱「我喜歡她」、「我周圍的人不讓我見她」。如今警方查明身分，嫌犯是大陸籍，目前以涉嫌違反《騷擾行為防治法》被繼續拘留。

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