54歲陳姓男子，16日上午11時許在高鐵814列車上亮刀，並將刀子插在椅背，被控恐嚇公眾等罪，鐵路警察經過1日的追捕，17日下午近4時許，在南投魚池鄉將陳男逮捕歸案，但他拒絕交代刀子的來源以及動機，並稱「麥擱問啦」警訊後依恐嚇公眾罪、傷害罪解送台北地檢署複訊。檢察官訊問後，向法院聲請羈押。

警方根據被害女子報案時稱，當時陳男坐在列車第9、第10車廂之間的通道，她雙腿跨過後，到自由座站立，經過約40分鐘，列車經過板橋站要進入台北車站，陳男在第10車廂發現她，隨即出拳毆打，造成她額頭紅腫，過程中背包掉落，匕首露出，陳男拿起並插入椅背，刺破椅背餐桌。

列車11時40分進站，鐵警獲報後到場，但陳男已經先行從後門下車，並從高鐵R13出口離站，與員警擦身而過，警方隨即展開追捕，發現陳男在京站附近閒逛，並搭乘客運返回南投，昨在魚池鄉落網。被害女子短暫接觸，報案時告訴警方，陳男行凶前一刻有提到「跨過會衰！」

陳男落網後，警方認為他有反社會人格，性情易怒，被捕後也不願交代匕首來源，對於犯案動機也不願提，甚至連上來台北的目的也不肯交代，並告訴警察「麥擱問啦」，警方清查他曾有類似恐嚇的案例，訊後依法送辦。