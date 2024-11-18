台南知名的阿堂鹹粥去年7月調漲，鹹粥加上煎魚肚要300元，遭網友嫌貴，讓老闆娘一度跟客人淚訴是「賣一片虧一片」，之後又被發現今年5月有改菜單調降價格，多了一個280元的𩵚魠鹹粥加煎魚肚品項，但在地台南人仍覺得價格高，有人指出隔壁「兵仔市場」的魚粥有魚皮、小卷等，一碗只賣90元。

11月9日有網友在PTT發文，指出台南「阿堂鹹粥」去年7月調漲，老闆娘受訪時十分委屈說「虱目魚菜市場賣一片120元、130元，我們賣120元，賣一片虧一片」，賣鹹粥根本不是為了賺錢，是守護傳統美食，引發網友熱議，還有人發現，去年7月鹹粥加上煎魚肚調漲到300元，但今年5月又降價，多出「𩵚魠鹹粥加煎魚肚」的品項，變成280元，認為既然賣了會賠怎麼還會調降。對此，阿堂鹹粥二代近日在臉書解釋，當年是老闆娘只是一時口誤說錯，卻被網友緊咬不放。

而報導一出後被轉發至PTT台南版，令在地台南鄉親忍不住吐槽，「賺不多還有點可能，說賠本賣就很矯情了」，不少人更開始分享台南虱目魚小吃的價格，「別家店的魚肚湯賣不到100元，難道它們也是佛心來的嗎？」、「兵仔市場一碗魚粥90元，有魚皮，小卷，一碗賣90不就個月虧掉一棟樓」，從網友PO的照片能看到，魚粥是料跟粥分開放，光是魚皮、小卷等就有滿滿一碗，CP值超高，還有人直呼「騙鬼鬼才信，還有賣一百塊的不就要去跳樓」。

不過也有網友表示，「賠本有可能是真的，人事成本高，攤下去就虧了，像我朋友自營農每年都賠錢，因為自己工資太高」。