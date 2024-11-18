中華隊以B組第二名晉級，11月21日將在東京巨蛋於超級循環賽首戰迎戰A組第一的委內瑞拉。本屆超級循環賽不計入預賽戰績，中華隊只需在此階段取得前兩名，即可進入金牌戰。為讓球迷輕鬆掌握賽況，MOD和Hami Video特別開設「12強棒球專區」，提供每場賽事的LIVE轉播，以及熱點回看、VOD、賽程戰績、聊天室等功能，讓球迷享受最完整的獨家科技轉播服務。

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