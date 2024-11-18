Daan Struyven等高盛分析師在報告中喊進黃金，重申到2025年12月目標價為每盎司3,000美元，稱該預測是基於世界眾央行購買黃金的需求升高，以及聯準會降息驅動資金流向ETF基金，進而帶動周期性升勢。

由於公部門買進黃金和聯準會降息，今年金價強勁反彈，並連續創下歷史新高，但在川普當選美國總統後隨即拉回。市場認為川普主張的政策將帶動美元走高，使金價承壓。

高盛表示，川普政府也可能給金價帶來提振。貿易緊張局勢前所未見的升級可能重振黃金的投機部位。對美國財政可持續性的擔憂升高，也可能提振金價。此外，各國央行、尤其是持有大量美國公債儲備的央行，可能選擇買進更多黃金。

目前現貨金上漲0.84%，報每盎司2,582.70美元，上個月一度漲破2,790美元，創下歷史新高。

至於其他大宗商品，高盛預期明年布蘭特原油價格將落在每桶70～85美元，儘管短期內面臨上檔風險，因為川普重返白宮可能對伊朗原油祭出限制。基本金屬比鐵系金屬（Ferrous metals）受市場青睞，而歐洲天然氣因氣候因素短期內面臨上檔風險。