有民眾在路上巧遇一輛新車價值3300萬的黃色藍寶堅尼Revuelto，就在車上拿起手機來錄影，竟發現駕駛在車上悠閒的抽著菸，隨後就將菸丟出車外，亂丟菸蒂，沒想到仔細一看，車主竟是很有名的廖老大，驚嘆「有錢真好」。

這輛黃色的藍寶堅尼Revuelto，因為車牌尾數都是2222，很明顯就是廖老大所購買的，從廖老大的臉書可以發現，這輛超跑大約是在9月份的時候購買，這輛是油電板的大牛，再不選配的狀況下就高達3千3百萬起跳。

而這段影片被臉書社團《冬星幫 後援會》分享出來，而很多網友看到紛紛留言表示：「他本身就草根性了，除了罰錢，其他算話只是在嫉妒」、「阿娘喂，這樣亂丟煙蒂」、「真沒素養」、「沒水準的有錢人」、「小事啦丟個煙蒂大驚小怪的」、「新的油電大牛帥耶」、「因為沒杯架不能放杯子」。

而警方表示，依據道路交通管理處罰條例第31-1條第3項規定：汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，可處新臺幣600元罰鍰。而開車、騎車抽菸會開罰，若隨手丟棄菸蒂，經舉證向環保局檢舉，可再依廢棄物清理法開罰1200至6000元罰鍰。

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