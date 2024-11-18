移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手海巡署中部分署，前往雲林縣麥寮鄉公所進行定期駐點收件服務，其中新住民第2代海巡隊員蔡錫賢，除用國、台語與民眾交談，遇到越南籍新住民也能用流利越南語話家常，服務站18日表示新2代已陸續投入社會工作，移民署將持續招募新2代，提供更多元服務。

為體恤偏鄉新住民舟車勞頓的辛勞，雲林縣服務站定期前往麥寮鄉及北港鎮等據點辦理收件服務，特別安排麥寮在地新2代、現役海巡隊員蔡錫賢共同宣導，蔡錫賢高三時，海巡署中部分署招募員到校進行招募宣導，他覺得招募員一身橘色制服非常亮眼，畢業後就加入海巡行列。

蔡錫賢表示，進入海巡迄今剛好滿1年，目前在安檢所服務，他從小聽母親講越南語，學會一些越南語，雲林漁港有不少印尼或越南外籍人士，有些聽得懂國、台語，但用越南語交談，可以很快拉近距離，更了解漁工在海上的辛苦。

雲林縣服務站主任黃仲傑說，目前海巡署中部分署已有29名新2代成員，為守護台灣海上治安努力，由於新2代具備母語優勢，所以更容易取得外籍船員信任，讓溝通更加有效率，甚至在一些調查任務中發揮關鍵作用，未來將持續招收新2代參與海巡工作，吸引具東南亞語文人才加入。

黃仲傑指出，隨著新2代逐漸成長茁壯，儼然是台灣各領域的重要力量，政府長期推動新住民及新2代各項照顧輔導措施，為完成新住民及其子女夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，移民署辦理「第11屆新住民及其子女築夢計畫」，報名期間至今年11月25日止，提供最高10萬元築夢獎金，歡迎符合資格者踴躍報名。