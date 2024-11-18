中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響，今（18）日台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止）、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及新北山區有局部大雨發生的機率，雨勢將持續至晚上，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署發布5縣市豪大雨特報。（示意圖／資料照）

氣象署表示，今天受到東北季風及萬宜颱風外圍中層雲系影響，台灣附近水氣偏多，迎風面北部及東半部地區降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，而東部山區也可能出現局部大雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖大致為多雲的天氣，偶爾也有局部降雨的機率。

氣溫方面，北部及宜、花整日濕涼，溫度約19至24度，其他地區早晚亦偏涼低溫約20至22度，而白天高溫約26至28度，感受上舒適溫暖，馬祖全天偏涼，氣溫在17到19度，金門全天19至23度，澎湖22至24度。