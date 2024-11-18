台中市連續5年房價穩定成長，為因應中部地區不動產市場快速發展與人才需求，東海大學管理學院18日成立EMBA「不動產經營管理組」，並與台中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄，盼攜手推動產學合作。

今天簽署儀式，東海校長張國恩、東海管理學院院長王凱立、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄等、東海副校長詹家昌、EMBA主任李成、公事處處長黃兆璽，以及EMBA陳淞屏會長等人皆共同出席見證。

東海大學與台中市不動產開發商業同業公會更簽署合作備忘錄。（東海大學提供／李京昇台中傳真）

校長張國恩說，林正雄1年前就與他洽談，希望能在EMBA成立「不動產經營管理組」專班，很高興今天順利成立，未來課程將邀請富邦集團董事長蔡明忠、龍寶建設董事長張麗莉等企業人士或專家到場授課，讓學生得到實務的知識。

林正雄表示，現在房地產的產業，除了缺工缺料，也十分缺乏中高階人才，因此與東海大學攜手合作，成立打造長期穩定的人才培育平台，有助於中部地區不動產業持續發展與創新。

東海大學管理學院院長王凱立說，課程最大特色是培養學生的即戰力，因為學員沒有太多時間去堆疊知識，學了之後馬上能用在工作上，課程包括建築設計、土地開發、估價與財務，以及租稅與不動產法規等完整的不動產課程。

EMBA主任李成指出，成立「不動產經營管理組」是希望能以多元課程與產學合作的模式，打造不動產產業未來的領軍人才，讓同學不僅具備專業素養，更擁有國際視野與實戰經驗。首期預計收30位學員，並在明年開班。