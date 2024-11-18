為展現北海岸深厚的人文藝術底蘊與豐富的自然景觀，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處委託石門雕塑中心推動的「2024北海岸駐地創作計畫」，其成果展於11月16日下午在石門雕塑中心盛大開幕。活動由北觀處祕書邱于庭、新北市石門區長陳明惠、石門雕塑中心創辦人張子隆，以及駐地藝術家共同揭幕，象徵北海岸藝術文化的新篇章。

藝術家彭宇弘山海穿戴生態舞蹈裝置作品。（北觀處提供）

此次展覽呼應2024福爾摩沙北海岸藝術季，以「人與自然的共生」為主題，展期自即日起至12月22日，展出駐地藝術家深入北海岸創作的多件作品。石門雕塑中心內外布置的藝術品，不僅融合當地地景特色，也傳達出藝術家對自然環境的深刻關懷。

北觀處表示，駐地創作計畫不僅致力於推廣藝術創作，更希望透過展覽讓遊客重新審視人與自然的關係，並喚起對環境保護的重視。北海岸擁有壯麗的地貌與獨特的人文氛圍，這次展覽為民眾提供一個遠離城市喧囂、重拾心靈平靜的契機。

2024北海岸駐地創作成果展開幕大合照。（北觀處提供）

張子隆指出，透過藝術創作的形式，藝術家們將北海岸的風土人情與自然景觀轉化為一件件充滿靈魂的藝術作品，為當地注入新的文化活力。展覽期間，還將舉辦多場藝術沙龍與導覽活動，期待吸引更多民眾與藝術愛好者走進北海岸，共同感受藝術與自然的交融之美。