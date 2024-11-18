高雄市政府社會局前鎮、鹽埕、苓雅、小港與旗津社會福利服務中心，今年連結91個慈善團體、宗教團體、企業公司及善心民眾，匯集449萬元扶助金與物資，助弱勢家庭走出困境穩定生活，令弱勢家庭充滿感謝。

小港社福中心今（18）日舉辦「攏總愛作伙~溫暖不斷電」活動，分享各社福中心服務成果，高雄市社會局長蔡宛芬感謝大家，並致贈感謝狀給善心人士與團體，希望大家能一起關懷、協助弱勢家庭，使得愛心延綿溫暖不斷。

其中，15歲的小路患有先天性肢體障礙，43歲的母親罹患心臟病無法穩定工作，同住者還有逾80歲的外婆與舅公，生活開銷仰賴身心障礙補助支應，家中主要由20歲還在讀大學的哥哥負責生活起居。

小路與母親需時常回診，且無替代性照顧人力，哥哥為照顧家人及陪同看診，目前已休學，平日打零工貼補家用，家中無其他收入來源，過往積蓄都已用於小路與母親醫療費用。社工得知後媒合民間慈善單位，協助醫療費及家庭生活開銷，減輕其經濟負擔，哥哥與母親十分感謝社工及民間慈善單位協助。

另外，85歲的古爺爺獨居自宅多年，長期仰賴社福補助維持生活開銷，某日不慎在家跌傷骨折不起，大聲呼救引來鄰居協助送醫。之後因骨折開刀治療衍生諸多醫療費用，且出院後生活也需專人照料。社工協助申請長照資源以及長青中心獨老關懷，降低古爺爺獨居風險，並回歸社區穩定生活。

至於醫療費部份，社工媒合民間慈善單位補助，減輕古爺爺經濟上的負荷，古爺爺非常感謝社工與民間慈善單位即時給予協助，讓他健康生活。