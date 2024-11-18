嘉義縣市鐵路高架化延伸至水上段，因水上鐵路高架化財務效益不足，縣府改推「車站大平台」，不但屢遭藍營批是選舉產物，因路線設計像F1賽道、未消除平交道等交通問題，也遭到許多民眾挑戰，連8月分前交通部長李孟諺到嘉義考察時都說大平台「設計怪」，今（14日）嘉義縣長翁章梁首度證實，已重新啟動鐵路高架化可行性評估，將針對益本比不足部分加以補強。

交通部2019年審查通過「嘉義縣鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，民雄段確定高架化，水上鄉因高架化落空，改以「水上車站大平台計畫」替代，但大平台從推動過程到經費48億設計案出爐，一再被多位議員質疑，包括地主也跳出來反對，批大平台設計會衍生更多問題，藍營議員甚至要縣府「不要硬做」，在縣府逐步推動下，「水上車站大平台計畫」可行性評估已送到中央審查中。

嘉義縣長翁章梁首度證實，已重新啟動鐵路高架化可行性評估，將針對益本比不足部分加以補強。（取自議會即時影像／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁一再說他多次建議中央採納鐵路高架化，因不可行才推大平台，縣府也照程序進行大平台計畫，直到李孟諺到嘉義考察，表示要重新檢視高架化方案後，才讓鐵路高架化獲翻盤機會。

今縣議員詹琬蓁質詢嘉義縣長翁章梁日前到中央開會的結論。（取自議會即時影像／呂妍庭嘉義傳真）

今縣議員詹琬蓁質詢翁章梁日前到中央開會結論，翁章梁證實將重新啟動鐵路高架化可行性評估，而鐵路局也針對益本比不足部分，要求縣府提出資料、數據補強，翁章梁並重申，原本高架化就是主要方案，大平台只是替代方案。

縣府建設處長郭良江表示，目前要重新啟動水上鐵路高架化的可行性評估，主要是水上鄉這2、3年周邊有產業園區，現實環境已改變，中央認為有機會，但因為縣府針對鐵路高架化已做過2次可行性評估，其中1次是縣款支應，目前正研議如何爭取中央補助以進行前置評估作業。

縣府經濟發展處副處長李鴻明說，大平台可行性評估正由中央審核中，尚未有結論出來，雖然未來將以高架化為主，但大平台並未中止，而是雙軌並行，由中央決定推動哪個方案。