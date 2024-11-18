47歲大陸男星黃曉明9月認愛32歲的網紅葉珂後，女方接連失言、黑歷史被挖，黃曉明還為此在新片首映活動上鞠躬道歉。儘管葉珂已宣布退出網路，但近日仍遭網友曝光高調開勞斯萊斯上街的影片，而她微微隆起的小腹更是成為注目焦點。

微博曝光一段野生葉珂影片，她開著白色勞斯萊斯現身上海外灘。坐在駕駛座的她，抬頭和交通指揮人員交談之後，就急忙下車、快步離去，只見葉珂身穿黑色短版上衣、寬鬆長褲搭配牛仔外套，腳踩白色球鞋，小腹微微隆起。影片曝光後引發討論，有人酸她才宣布退網沒多久，結果行為高調，也有另一派聲音，懷疑是葉珂自己找代拍，甚至有人質疑影片女子根本不是葉珂，留言掀起兩方瘋狂討論。

黃曉明9月認愛葉珂後，她被爆出和前夫的金錢糾紛、愛恨糾葛，還爆曾參加名媛培訓班、整型、私生活混亂等負面傳聞，甚至在直播口出狂言，批伍佰、陶喆的歌猥瑣、丟人，同時，葉珂被拍到疑似懷孕，由黃曉明陪她到醫院產檢。

葉珂因此成為微博討論的爭議人物，面對網上負評，她為此宣布退出網路圈，而黃曉明還因為女友，形象連帶受影響，他上周出席新片《戴假髮的人》廈門首映活動，談到感情爭議時，他為此鞠躬道歉，強調會努力把自己工作做好，拍更多好作品獻給大家，口氣一度哽咽。