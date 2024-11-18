2024年世界棒球12強賽從11月9日開打後，再次掀起台灣棒球熱潮。中華隊在力抗韓國和多明尼加，昨（17日）晚間又以11比3大勝澳洲隊，搶下4強門票前進日本東京。不過，複賽賽程曝光後，赫然發現中華隊vs日本隊那天，也是一年一度的金馬獎頒獎典禮。《中時新聞網》開民調調查網友對哪個活動較有興趣？截稿前，幾乎是一面倒的選擇12強。

12強複賽賽程出爐，中華隊將在11月21日(四)對上委內瑞拉，11月22日(五)與美國爭高下，11月23日(六)台北時間18:00則PK日本隊。巧合的是，第61屆金馬獎星光大道，正好在11月23日(六)17:30登場，頒獎典禮則在19:00，時間與中華隊VS日本賽事重疊。

《中時新聞網》稍早開民調，向網友調查對金馬獎還是12強複賽較有興趣？截稿前，共有327人投票，12強棒球台日大戰占87%票數，有281票，是目前大宗；第二多的選項為「都沒興趣」，占11%；而金馬獎頒獎典禮僅獲1%，約6人投票。

從目前的投票數字來看，網友普遍對12強棒球台日大戰較有興趣。（中時新聞網臉書）

不過，本屆金馬獎亮點頗多，魏如萱、YELLOW黃宣、9m88、王若琳、安溥等音樂人都將站上頒獎典禮舞台獻唱。且隆重邀請日本影帝阿部寬、奧斯卡得主關繼威2位海外重量級嘉賓來台，金馬影后群（張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤）也會齊聚一堂。