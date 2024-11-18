「玖壹壹」春風以電影《白衣蒼狗》入圍本屆金馬最佳男配角獎，本片他與泰國演員萬洛隆甘迦合作，18日接受媒體訪問時他透露，由於萬洛手機太破舊，因此在拍完電影，在對方回泰國前，他還送了一支最新的iPhone，「他還哭了欸，人真的很善良」。

與萬洛拍戲相處下來，春風不斷直呼：「他真的很善良啦，我看到他就覺得他很需要被照顧！」他分享，之前去泰國找萬洛玩，「他還把那隻沒有拆過的手機原封不動的拿出來給我看」，不過他坦言，因為電影題材沉重，每天拍的心情很不好，而導演對萬洛的要求更高，他說：「我們看到對方，萬洛會問我有沒有吃飽，有天他也拍到跟我說，他很累真的不想拍了。」

春風在本片飾演外籍移工老闆，其實他一開始並不想接下電影，甚至還拒絕了三次，他坦言：「我也不知道演不演得來，而且還有經濟問題啊，拍電影就沒辦法跟其他兩個團員去表演。」最後是因為人情壓力，他開玩笑說：「你以為社會那麼好混嗎！」不過最後他也說，「因為導演跟我說『你有一個惻隱之心』，不然大家都以為我是流氓」，這才讓他決定翻轉形象，接下電影。

對於能夠連續兩年入圍金馬獎，這回他自謙「滿驚訝的！」更反問記者：「你們不驚訝嗎？入圍當天有記者打給我，我還以為出什麼事了，很緊張。」而被問到看好競爭對手誰會得獎？他則點名施名帥與曾國城。

另外，在電影裡，他幾乎都是長鏡頭拍攝，其中有一幕，要拍背影而且要生氣一分鐘，「我每天都很疑惑，那時候導演還有叫我踹狗籠，我踹了超多次，都覺得對裡面的狗很不好意思。」

《白衣蒼狗》在今年奪下坎城影展「金攝影機特別提及獎」，春風日前赴坎城參展，他坦言，當時看完大家都站起來拍手拍超久，還拍到會哭，笑說：「我們也要站起來跟著拍手，超尷尬的！」而談到法國行，他笑說自己每天都漫步在法國街頭，也看到許多影星：「我還看到雷神索爾，還有彭于晏在遛狗！」