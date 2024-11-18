民眾黨今天下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央緊急應變小組召集人黃國昌、林富男、中評會主委李偉華，中央委員李國璋及立委吳春城、陳昭姿出席會後記者會。（楊亞璇攝）

民眾黨主席柯文哲8月29日宣布請假黨主席職務3個月，假單即將於月底到期。民眾黨中央委員會今拍板柯文哲假單再延長3個月至明年2月28日，中評會主委李偉華說明，「不是請假6個月不能再請，黨章沒有對請假期限做限制。」

民眾黨今天下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央緊急應變小組召集人黃國昌、林富男、中評會主委李偉華，中央委員李國璋及立委吳春城、陳昭姿出席會後記者會。

依照民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

有媒體詢問請假是否有6個月期限，李偉華回應，關於黨章部分，大家有錯誤認知，黨章第16條規定，主席因請辭或因故不能行使職權時，才有中央委員互推代理黨主席，推出代理黨主席以後6個月內要完成主席補選，「不是請假6個月不能再請，黨章沒有對請假期限做限制。」

至於柯文哲羈押前針對政治獻金案是否要調查，李偉華說明，中評會調查所有案子，不只主席、涉及當事人權利，都會請當事人到中評會說明，大家很清楚主席受到羈押禁見，沒辦法到中評會親自對他的權益或情形說明，已經在做調查中，沒有到場說明的狀況，調查是有困難，當然調查委員會從其他部分搜集資料，繼續調查。