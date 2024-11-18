根據統計，超過半數的S&P500成分企業，例如麥當勞、特斯拉、網飛、波音等，長期平均信用評等在三大信評機構(穆迪、標普、惠譽)中落在BBB，也就是投資等級。 (00959B)大華投等美債15Y+聚焦於美國境內發行，存續期間在12年以上長天期且平均信評為BBB的投資級公司債。同時運用目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，協助投資人在降息循環中鎖定較高票面利率的債券，讓投組具有較佳的收益、較好的流動性與分散性。(00959B)大華投等美債15Y+今(18日)已公布評價結果，每單位配發0.052元，除息日為12/4，想參與收益分配的投資人，記得12/3前進場。

00959B大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，本月美國聯邦準備理事會(FED)利率決策會議如市場預期再降息一碼，聯準會主席鮑威爾在記者會中表示，通膨逐步接近2%目標，考慮放慢降息步伐。他指出，觀察美國十年期公債殖利率表現，仍在4%高原區上下，在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入；換言之，若是殖利率下滑，債券價格上升，投資人亦有機會獲得資本利得。

郭修誠進一步表示，00959B為月配息，同時也是市場上較少見的月底除息的產品。就資產分配與擴大現金流的角度而言，投資人將00959B納入配置當中，將有雙周領息的機會。此外，00918大華優利高填息30將於12月除息，投資人也可把握機會，提早為自己準備年終獎金！