桃園市衛生局於市售薑黃粉檢出蘇丹紅，其中「健康日記生醫股份有限公司」代工的「生機薑黃粉」，流通販售遍及全聯台東地區10間門市，台東縣縣衛生局今（18）日派員稽核下架情況，截至中午共計下架回收56罐。

台東縣衛生局昨日下午接獲桃園市政府衛生局通知，「健康日記生醫股份有限公司」進貨薑黃粉總計3250公斤，其中3000公斤進行製造分裝「生機薑黃粉（有效日期：2026.06.18）」產地皆為印度，流通販售遍及全台全聯實業股份有限公司各門市。

台東縣衛生局派員稽查「生機薑黃粉」下架情況，截至中午共計下架回收56罐。（台東縣衛生局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣衛生局指出，縣內全聯各分公司計10間門市，辦理違規產品全面下架回收停止販售，截至中午共計下架回收56罐（260kg／罐），如查獲未如期下架，將依食安法第7條及第47條處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局表示，由於蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法，將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者。

衛生局也提醒民眾如有購買到該商品，不論批號都可以辦理退貨，雖然全聯門市是憑發票及產品退貨，亦可撥打健康日記生醫消費者服務專線0800-888-620或03-4965558憑空罐退貨。如有消費問題或爭議撥打1950消費者服務專線進行申訴，若有任何食品安全疑慮，撥打食安專線089-350882衛生局食品藥政科洽詢。