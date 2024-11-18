高雄海味再添新亮點！高雄為台灣重要的漁業重鎮，年產值超過350億元，立委賴瑞隆力推高雄五寶，喊話希望農業部加強行銷力道，農業部長陳駿季今（18）日宣布，明年起每年6月將在高雄旗津固定舉辦台灣魷魚季，將在地漁產推廣到國際。

賴瑞隆指出，高雄的魷魚與鮪魚、秋刀魚、石斑魚及虱目魚並列為高雄五寶。每年6月是魷釣船隊回港卸售整補的繁忙時期，也是享用新鮮魷魚的最佳季節。

賴瑞隆提到，魷魚為高雄五寶之一，其高蛋白、低脂肪、低熱量的特點，成為健康無負擔的美食選擇，適合作為特色料理或伴手禮。每年4月至7月為魷魚盛產期，高雄擁有超過103艘遠洋魷釣船，活躍於阿根廷公海、福克蘭群島等地。2023年高雄魷魚漁獲量達3.6萬公噸，總產值21億元，今年漁獲量預計將達10萬公噸，較去年增長2.5倍。

賴瑞隆表示，台灣養殖龍虎斑在經歷8年與日本的雙邊諮商及試驗後，今年10月正式獲准出口至日本。高雄興達港的虱目魚產品更榮獲比利時國際風味評鑑所三星殊榮。台灣優質水產品廣受國內外肯定，中央與地方政府共同合作行銷，拓展內外銷市場，是提升漁業產值並走向國際的必經之路。

賴瑞隆進一步指出，近年高雄舉辦石斑魚、虱目魚及秋刀魚季活動，吸引超過4.5萬人造訪。未來固定舉辦的台灣魷魚季將進一步擴大高雄海味的效益，強化高雄及旗津魷魚的形象，並帶動魷魚銷量，持續開拓多元外銷市場，將高雄海味推廣至世界各地。