入冬後各種呼吸道傳染病肆虐，基層診所病號爆增，依疾管署統計台中市上周（11月9日到16日）類流感門急診人次達9475人，而10月流感季迄今已有25例重症、3例死亡，目前仍有7人因併發肺炎住院治療中；這波流感，連護理人員都難倖免，有護理師感染後全身無力、吃不下飯、發燒又頭痛，連忙轉告親友「出門在外小心流感」。

入冬後各種呼吸道傳染病肆虐，基層診所病號爆增。（馮惠宜攝）

根據疾管署統計台中市自10月1日流感季以來迄今（18日）已累計25流感併發重症個案，含3例死亡個案，目前仍有7例因肺炎住院治療中。台中市近3周（第44周至46周，10月27至11月16）類流感門診就診人次分別為9810人次、9357人次、8867人次，低於去年（2023）同期1萬409人次、1萬441人次及9984人次。急診就診人次為772人次、709人次、608人次，高於去）年同期之679人次、655人次、623人次。

類流感就醫除A流、B流外，也包括一般感冒、呼吸道融合病毒，以及新冠，因疾管署公告自2024年9月1日起調整新冠併發重症通報定義，必須因新冠致重症入住加護病房或死亡方符合通報定義，台中市自9月1日累計至11月18日也通報56例，含上周新增3例。

值得注意的是近期的呼吸道傳染病，不只老年人中獎，很多上班族和仍在就讀的學子也感染，林小姐說：整個辦公室都要得流感了；也有護理師說，不小心得了流感，感覺身體就像被掏空，全身無力加上高燒，請大家出門在外要小心流感，口罩戴好戴滿。