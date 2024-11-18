113學年HBL高中籃球甲級聯賽已經進行了資格賽，接下來11月21日起要在彰化縣立體育館進行男子組16強預賽，決定前進屏東參加下一階段賽事的12強隊伍，中華民國中等學校體育總會（簡稱高中體總）18日舉辦開賽記者會，男子組16強、女子組12強各派代表出席，一同喊出「這場，我要定了」口號宣示對於新賽季的決心和渴望。

HBL男、女8強隊伍可以直接取得下一學年賽事預賽參賽資格，而113學年HBL高中籃球甲級聯賽今年10月經過兩周資格賽，產生男子組另外8隊、女子組另外4隊的預賽參賽隊伍，男子組預賽A組有上屆冠軍南山高中、錦和高中、開南高中、南湖高中，B組為去年亞軍光復高中、三重商工、北市成功高中、東山高中，C組有去年第3東泰高中、泰山高中、彰化縣成功高中、宜蘭高中，D組有去年第4松山高中、能仁家商、永平工商、花蓮體中，11月21日到24日在彰化爭奪12強複賽席位，比賽日期和四年一度的世界棒球12強複賽及決賽日強碰，讓台灣體育迷度過忙碌的一周。

本屆HBL女子組預賽則是12月17日到23日在屏東縣立體育館進行，A組是去年亞軍普門中學、金甌女中、淡水商工、永平高中、苗栗高商及新竹高商，B組則是上季冠軍北一女中、陽明高中、永仁高中、南山高中、南湖高中與忠明高中。

高中體總指出，除了男子組16強預賽跟男子組12強複賽、女子組12強預賽分別安排在彰化、屏東，8強賽就會回到新北市，4強決賽則照往例於台北小巨蛋舉辦，今年依舊有熱血贊助單位幫助學生籃球環境更好，包括109學年起、邁入第5個年頭年年提供獎助學金的威德眾星獎助計畫，持續提供500萬獎助學金給需要幫助的學生籃球運動員。

另外，元吉企業Vega成為HBL全新比賽用球贊助單位，將提供113到114學年度國、高中籃球聯賽比賽用球贊助，連續8年贊助高中籃球甲級聯賽的台新銀行，也會繼續支持「台新銀行 X HBL潛力培訓營」，透過台北台新戰神協力的專業訓練，為HBL 8強新秀提供高強度備戰指導；裕隆日產汽車則提供NISSAN ALL NEW SENTRA汽車一台，作為HBL冠軍賽摸彩最大獎。