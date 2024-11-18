立法院交通委員會今進行「發展觀光條例」70-2條修正，針對教師會館、國軍英雄館、警光山莊、青年活動中心等「對非以營利為目的且供特定對象住宿之場所」，原定114年1月21日退場，會中通過立委陳雪生提案版本，將期限延長5年至119年1月21日退場，草案送院會前交付黨團協商。

許多民眾對國軍英雄館、教師會館、警光山莊、勞工育樂中心、青年活動中心等單位並不陌生，這些據點通常位於偏遠風景區或市區內交通便利點，價格又比同級別旅館便宜，熱門的會館一房難求，有些區域甚至沒有競爭對手。

不過，這些招待所本意是給軍警公教、特定事業人員的福利，後來也開放外部人士訂房，本質上與旅館無異，經營要求上卻不如旅館業般嚴格。觀光署於2015年增訂「發展觀光條例」70-2條，「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所而有營利之事實者，應自本條例修正施行之日起10年內，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業」，落日條款將於2025年1月22日到期，若未取得旅館業登記就必須退場。

根據統計，目前列管118家會館中，有9家轉型旅宿業、16家依規費法收取費用、7家轉作其他用途，另有22家未定案、31家放棄經營，以及33家有意持續經營旅宿。在有意繼續經營的會館中，12家確定能在落日條款前取得執照，另有21家不確定。

交通委員會今討論「發展觀光條例」70-2條修正，觀光署長周永暉建議，落日條款維持10年的精神，但從2025年1月22日延到年底。且21家不確定的會館中，幾乎都是卡在土地問題，時限延再久也無解。

陳雪生則提案將，落日條款再延後5年，他指出，條例修正9年但成效不佳，觀光署不該勒令其轉型，阻斷許多家庭的生存權、工作權，尤其疫情一下就過去3、4年，很多作業被耽擱，觀光署要積極去輔導。

立委李昆澤、何欣純等人皆表達反對，認為對遵守規範的業者不公平，且近10年未轉型、將時間再延長也沒用。

由於各方僵持不下，最終由委員投票表決，以同意7票、反對6票，通過陳雪生提案版本。