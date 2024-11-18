警方查獲車手身上帶有存款收據，詐騙集團想騙取老翁百萬元。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

警方在車手葉男公事包內起獲工作手機、假識別證等詐騙證物。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

嫌犯與老翁對話紀錄曝光。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

高雄1名8旬老翁滑臉書，看見投資股票的廣告貼文加入群組，並與自稱投資顧問的詐騙集團聯繫，直到顧問要求老翁面交新台幣125萬元，老翁意識到有詐，立刻報警，並與警方全力配合，趁面交時警方逮獲詐欺車手、監控手，車手葉男當時看見便衣警察，馬上拔腿狂奔，最後不敵優勢警力被壓制，依法送辦。

據了解，老翁10日報案，他在臉書看到投資股票的廣告貼文，並加入該投資群組，群組內成員每日大力分享股票標的獲利豐厚呢，接著，1名自稱是投資顧問的人員與老翁聯繫，還表示能「代客操作股票」，並請老翁面交125萬元，老翁意識到是詐騙，趕緊報案。

三民一警分局獲報後組成專案小組，協請老翁假意配合指示面交，雙方相約於昨日下午4時許，在鼓山區翠華路與華安街口面交125萬，員警則事先於附近公園守候埋伏，等到車手葉男現身取款時，埋伏員警一擁衝上，葉男見狀拔腿狂奔，最終仍遭警方壓制逮捕。

警方在葉男公事包內起獲工作手機、假識別證、股票收款收據及契約書等詐騙證物，另在周圍發現監控手林男，渠負責監視葉男面交取款行動並伺機收取贓款，全案將葉男、林男2人依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

警政署打詐儀錶板分析三民區以假投資手法件數最高，損失金額最大，三民第一分局分局長謝承甫呼籲，民眾對於網路上「高報酬、穩賺不賠」的投資訊息，千萬不要誤信，警方開始第四波打詐專案，全力打擊詐欺犯罪，本分局將持續向上溯源，查獲詐欺不法分子。