國道3號北向長治路段今日（18日）下午發生一起驚險的三車追撞事故，造成2人輕傷送醫。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

國道3號北向長治路段今日（18日）下午發生一起驚險的三車追撞事故，造成2人輕傷送醫。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

國道3號北向長治路段今日（18日）下午發生一起驚險的三車追撞事故，造成2人輕傷送醫。事發當時，北向400公里處車流量尚屬平穩，卻因突如其來的車輛故障導致連環碰撞，幸好未釀重大傷亡。

下午2時15分，39歲的邱姓駕駛操作自用小貨車行經內側車道，車輛突然故障減速，意外引發後方車輛接連撞擊。47歲的張姓男子駕駛小客車，疑似未注意車前狀況，直接撞上邱男的車。緊接著，54歲的陳姓男子駕駛另一輛小貨車，疑也因同樣未留意前方車距，追撞張男車輛，導致三車連環相撞。

事故中，邱男車內的乘客以及陳姓駕駛共2人輕微受傷，隨後被緊急送往醫院治療，所幸傷勢不重。

事故發生後，國道警方迅速趕往現場處理，竹田分隊僅用不到50分鐘便完成排除作業，於下午3時02分全面恢復通車。經現場檢測，三名駕駛均無酒駕情形，後續肇事責任正在調查中。

對於此次事故，國道警方再度強調行車前應進行車輛檢查的重要性，包括油、水、煞車、輪胎、燈光等細節均不可忽視。若行進中車輛突發故障，應遵循以下步驟：

開啟方向燈，逐漸減速滑離車道，並停於路肩。

若無法滑離車道，務必打開危險警告燈，並在車輛後方至少100公尺處設置故障標誌，以提醒後方來車。

迅速撥打110或1968報案專線，或透過1968 APP通報，讓相關單位及時前往協助處理。

警方呼籲，用路人行駛國道時務必保持警覺，避免因一時疏忽釀成無法挽回的後果。安全行車，平安返家才是最重要的目標。